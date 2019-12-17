Употребление "легких" продуктов может привести к перееданию

Немецкие эксперты решили выяснить, действительно ли стоит покупать так называемые "легкие" продукты, на этикетах которых указано: "0,1% жира" или "на 30% меньше сахара".

Специалисты изучили состав 77 таких "легких" продуктов.

Продукты с низким содержанием сахара

Данная маркетинговая уловка действительно работает. Продукты, в которых меньше сахара, в отдельных случаях могут быть полезны, например, мюсли. Специалисты советуют часть сахара заменить на цельнозерновую овсяную кашу. Это позволит получить более сложные углеводы и ценную клетчатку.

Соусы

Легкие соусы помогут сэкономить калории. Для получения кремообразной консистенции, нужно рассчитывать на высокое содержание модифицированного крахмала и желатина.

Взбитые сливки

Взбитые сливки с низким содержанием жира для приготовления пищи помогут сэкономить калории, но в них содержится пальмовый жир.

Главная опасность — это переедание. В некоторых "легких" продуктах содержатся "плохие" жиры или большое количество сахара. Поэтому прежде чем покупать такие продукты, нужно сравнить их состав с составом обычных продуктов.

Опасность "легких" продуктов в том, что человек может съесть их много, полагая, что это не увеличит количество жира или калорий в его рационе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что низкокалорийные сладости - психологический обман