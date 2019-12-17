Врач назвали продукты, от которых образуются камни в почках

Врачи рассказали, употребление каких продуктов приводит к образованию камней в почках.

Старший научный работник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина рассказала, какие факторы могут спровоцировать образование камней в почках. По словам специалиста, к развитию данного заболевания могут привести нарушения метаболизма.

Кроме того, камни в почках могут появиться из-за веществ, которые содержатся в обычных продуктах питания.

К образованию камней в почках могут привести усилитель вкуса глутамат натрия. Кроме того, патогенные инфекции стимулируют формирование кристаллов соли в моче.

Ранее ученые рассказали о продуктах, которые способствуют образованию камней в почках.