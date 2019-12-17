Снизить риск возникновения инсульта можно с помощью питания

Исследователи из США рассказали о диете, с помощью которой можно предотвратить возникновение инсульта и защититься от сердечных заболеваний.

Для этого нужно отказаться от вредных продуктов, употребление которых повышает уровень "плохого" холестерина в крови и может навредить здоровью сердца и сосудов.

Речь идет о копченых, жирных и жареных продуктах (диетологи имеют в виду красное мясо), которые врачи настоятельно рекомендуют исключить из рациона.

Обязательно нужно есть здоровую пищу: овощи, фрукты, зелень, обезжиренные молочные продукты, рыбу, птицу и орехи.

Ранее ученые сообщали о том, что черный чай снижает риск инсульта.