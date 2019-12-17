Грипп снижает риск заболеть простудой

Ученые из университета Глазго в Великобритании пришли к выводу, что грипп и простуда препятствуют заражению людей. К таким выводам исследователи пришли в процессе наблюдений за здоровьем 44 британцев, которые болели ОРВИ.

Особенности реакции иммунитета на один вирус мешают другому вирусу проникнуть в организм

В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.

По мнению ученых, особенности реакции иммунитета на один вирус будут мешать другому вирусу проникнуть в организм. У вирусов простуды и гриппа есть ряд общих черт в распространении и эволюции. Эти вирусы поражают людей в одно и то же время года. От этих вирусов нет вакцин и лекарств. Оба вируса могут мутировать и порождать разные вариации каждый сезон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как вылечить простуду за один день.