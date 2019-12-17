Британский научный журнал объяснил, как разум создает смысл

Редактор британского научного журнала Philosophical Transactions of the Royal Society Андреа Мартин рассказала, в чем заключается отличие мышления человека от процесса интерпретации информации вычислительными системами и животными.

Ученые узнали, как возникает удивление

Ученые считают, что в процессе общения люди интерпретируют разнообразные сигналы на основании своего понимания контекста, иногда объединяя несвязанные, на первый взгляд, слова.

Поэтому разные нейросети часто не могут понять ход человеческих мыслей. Ученые провели эксперимент. Они записали электроэнцефалограммы в процессе прослушивания редких словосочетаний и неожиданных смыслов. В результате выяснилось, что когда человек сталкивается с непонятной для себя конструкцией, мозг вырабатывает специальный сигнал, благодаря чему задействуется сразу несколько центров. В этот момент у человека возникает удивление.

Ученые постепенно приближаются к пониманию процесса создания человеком новых смыслов. Данные исследования помогут в будущем совершить открытия в самых разных областях.