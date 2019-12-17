Ученые: перец чили снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Итальянские исследователи из Средиземноморского института неврологии Neuromed установили влияние перца чили на организм человека. Ученые провели эксперимент с участием 23 тысяч человек. Результаты эксперимента опубликовал портал "EurekAlert!".

Оказалось, что люди, которые употребляли перец чили около четырех раз в неделю на 40% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 50% меньше от заболеваний сосудов головного мозга.

"Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Другими словами, чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно", - пояснила эпидемиолог Мария Лаура Боначио.

В дальнейшем ученые планируют более тщательно изучить влияние перца чили на организм человека.