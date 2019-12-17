Британцам посоветовали вместо виски пить водку

В преддверии Нового года, оказывается, не только россиян волнует вопрос: что бы такого выпить, чтобы не "болеть" потом.

Подробный разбор алкогольных напитков и рекомендации Хала Сосабовски, ученого из Брайтонского университета публикует сегодня британская газета The Daily Mail.

Сосабовски, написано в статье, советует вместо шампанского или виски пить "русскую водку", поскольку она "позволяет не испытывать поутру похмелья". И это, подчеркивает автор, не наблюдение, основанное на личном опыте профессора, а результат научных опытов.

"На эффект от употребления алкогольных напитков влияет то, сколько в них этанола. Проще всего захмелеть от хереса и портвейна, поскольку алкоголя в них много, и он быстро всасывается. Они оба — оптимальный способ напиться",

— цитирует Daily Mail слова Сосабовски.

На втором месте, по мнению ученого, — виски, так как у него "высокий градус, он медленно усваивается, и человек долго чувствует себя трезвым".

На третьем месте по силе опьяняющего воздействия — игристые вина, которые из-за газа быстро всасываются в кровь.

"А вот водка — вариант оптимальный. И по градусам, и по скорости наступления эффекта. И голова от нее не болит по утрам. Если, конечно, пить только водку",

— говорит Сосабовски.