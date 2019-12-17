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Фармкомпании предсказывают снижение цен на лекарства до 80%

Здоровье

Участники российского фармацевтического рынка прогнозируют, что в 2020 году в стране будут снижаться цены на жизненно-важные лекарственные препараты. Они подешевеют на 15-80%.

Вызвано это будет, скорее всего тем, что вступят в силу новые правила перерегистрации лекарств "в сторону снижения цены". Соответствующее постановление вчера, 16 декабря, подписал Дмитрий Медведев.

Как пояснила Татьяна Голикова, в нем прописано, что в случае, если "стоимость импортных препаратов в России не должна быть выше, чем в стране-производителе".

Что говорят бизнесмены от фармакологии

Иван Глушаков, замгендиректора фармкомпании Stada в России и СНГ, комментируя постановление кабмина, сказал, что "если все будет именно так, что за 2020 год цены на жизненно-важные лекарства упадут процентов на 15-60.

"По некоторым позициям из списка дорогостоящих препаратов, входящих в госпрограмму "12 нозологий", — сокращение цены может дойти до 80%", — уверен Алексей Торгов, руководитель департамента по взаимодействию с органами власти биотехнологической компании "Биокад".

Но есть, по мнению бизнеса, в этой инициативе правительства и один, но существенный минус: некоторые наименования просто станут "дефицитом", так как их производство будет "нерентабельным".

"Правительство хочет сделать Россию страной с самыми низкими в мире ценами на лекарства, но к этому нет экономических оснований", — считает Торгов.

Темы фармкомпании татьяна голикова дмитрий медведев цены на лекарства
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