Врачи объяснили, почему нельзя пить повторно кипяченую воду

Специалисты советуют не пить воду, которую кипятили перед этим несколько раз. Это связано с тем, что в процессе повторного кипячения могут сформироваться соединения, повышающие риск развития онкологии.

Речь идет именно о постоянном употреблении кипяченой воды.

Медики считают, что повторное кипячение может поспособствовать увеличению концентрации потенциально опасных химикатов в воде или привести к их видоизменению. Поэтому употребление такой воды негативно влияет на организм, в частности, может стать причиной отравления, так как в ней содержится мышьяк, который добавляю в воду для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Кроме того, вода содержит фтор, который при повторном кипячении образует фториды. Данные соединения повышают риск развития бесплодия у женщин и плохо отражаются на умственном развитии детей.

Также в такой воде присутствуют нитраты, которые преобразуются в нитрозамины, — вещества, под воздействием которых повышается риск повреждений клеток и развития рака.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике.