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Источник Правда.Ру

Практика осознанности помогает справиться с гипертонией

Здоровье

Ученые из американского Брауновского университета пришли к выводу, что справиться с гипертонией можно с помощью практики осознанности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основная причина смерти людей во всем мире - это сердечные заболеваний. По этой причине каждый года умирают 18 млн человек.

Большая часть данных заболеваний вызвана гипертонией. Снизить давление помогают лекарства, правильное питание, снижение веса и занятия спортом.

Ученые разработали 9-недельную программу, в ней приняли участие 43 человека, возраст которых составлял 60 лет. Суть метода заключалась в применении осознанности для улучшения контроля, регулирования эмоций.

В результате выяснилось, что после эксперимента у участников появились навыки саморегуляции. При этом у них снизилось артериальное давление.

Участники исследования начали по-другому относиться к употреблению сахара и соли, а также алкоголя.

Темы сша ученые давление гипертония осознанность брауновский университет
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