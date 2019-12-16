В Московской области женщина родила 11-го ребенка

У женщины из Ивантеевки родился 11-й ребенок.

Сообщается, что роды прошли без осложнений.

Операцию проводили врачи Щелковского перинатального центра.

По словам роженицы, она осталась всем довольна. Женщина выразила благодарность всему медицинскому персоналу центра.

Девочку назвали Лия. Она родилась абсолютно здоровой, вес ребенка при рождении составил 3,9 кг, а рост — 52 сантиметра.

В семье уже десять детей. Старшему ребенку 19 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Кирилл желает россиянам много детей.