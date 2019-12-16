Отоларинголог назвал основные ошибки при лечении горла

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев не советует увлекаться ингаляциями при лечении горла. Особенно нежелательны паровые ингаляции. Такой способ самолечения крайне нежелателен для тех, у кого есть подозрение на удушье.

Признаками удушья являются: дискомфорт и ощущение инородного тела в горле, сложность при дыхании. В процессе ингаляции происходит нагревание, что усиливает отечность, из-за этого человек может задохнуться. Также нельзя делать ингаляции при повышенной температуре — свыше 37,5, это также усиливает отечность. В таких случаях нужна противоотечная терапия, которая поможет привести в норму ткани в горле в норму.

При боли в горле не стоит заниматься самолечением

Не стоит самому принимать решение о методах лечения, например, нельзя пить антибиотики без рекомендаций врача. Если это вирусное заболевание, то данные препараты не помогут.

Но при лечении ангины нужна именно антибактериальная терапия, так как если не выполнять рекомендации врача, то могут возникнуть осложнения. По словам врача, ни в коем случае нельзя полоскать или смазывать горло керосином, так как это смертельно опасно.

Также нельзя полоскать горло с содой, солью или йодом. Дело в том, что соль сушит слизистую задней стенки глотки, а сода усиливает боль. Также к ожогу слизистой может привести употребление в большом количестве лука, имбиря и чеснока.

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