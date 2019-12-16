Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Отоларинголог назвал основные ошибки при лечении горла

Здоровье

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев не советует увлекаться ингаляциями при лечении горла. Особенно нежелательны паровые ингаляции. Такой способ самолечения крайне нежелателен для тех, у кого есть подозрение на удушье. 

Признаками удушья являются: дискомфорт и ощущение инородного тела в горле, сложность при дыхании. В процессе ингаляции происходит нагревание, что усиливает отечность, из-за этого человек может задохнуться. Также нельзя делать ингаляции при повышенной температуре — свыше 37,5, это также усиливает отечность. В таких случаях нужна противоотечная терапия, которая поможет привести в норму ткани в горле в норму.

При боли в горле не стоит заниматься самолечением

Не стоит самому принимать решение о методах лечения, например, нельзя пить антибиотики без рекомендаций врача. Если это вирусное заболевание, то данные препараты не помогут.

Но при лечении ангины нужна именно антибактериальная терапия, так как если не выполнять рекомендации врача, то могут возникнуть осложнения. По словам врача, ни в коем случае нельзя полоскать или смазывать горло керосином, так как это смертельно опасно.

Также нельзя полоскать горло с содой, солью или йодом. Дело в том, что соль сушит слизистую задней стенки глотки, а сода усиливает боль. Также к ожогу слизистой может привести употребление в большом количестве лука, имбиря и чеснока.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как вылечить простуду за один день.

Темы врач горло отоларинголог лечение простуды
Актуальная аналитика
Декабрь
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Ваше здоровье
Простой герпес. Симптомы, причины, лечение
Новости Москвы сегодня
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
Новости Все >
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США
Обама назвал женщин лучшими политиками
Бизнес Британии переживает серьезный спад
В МИД Украины оскорбления Зозули назвали "российскими штампами"
В РЖД создали сервис для доставки еды к поездам из кафе и ресторанов
Отоларинголог назвал основные ошибки при лечении горла
Турция готовит вторжение в Ливию
Из ювелирного магазина в Петербурге вынесли ценности на 10 млн рублей
Тренер Медведевой побоялся говорить о решении Загитовой
Последние материалы
Бизнес Британии переживает серьезный спад
В МИД Украины оскорбления Зозули назвали "российскими штампами"
В РЖД создали сервис для доставки еды к поездам из кафе и ресторанов
Простой герпес. Симптомы, причины, лечение
Отоларинголог назвал основные ошибки при лечении горла
Турция готовит вторжение в Ливию
Из ювелирного магазина в Петербурге вынесли ценности на 10 млн рублей
Тренер Медведевой побоялся говорить о решении Загитовой
На "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку после ЧП
46-летний житель Китая смог разогнуться через 20 лет
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Сбербанк открыл платформу для кредитования физлицами малого бизнеса
Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"
Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"
В Турции предъявят США геноцид индейцев
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Чем оборачиваются научные фантазии
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Учительница английского языка стала второй в РФ женщиной-миллиардером
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Россияне проедают треть своих доходов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ