46-летний житель Китая смог разогнуться через 20 лет

46-летний житель Китая 20 лет был буквально сложен пополам: мужчина упирался лицом в собственные бедра. Но врачам удалось это исправить.

Причиной такого состояния мужчина был анкилозирующий спондилит. Этот диагноз ему поставили в 1998 году. За последние года его состояние ухудшилось. Рост мужчины из-за такого неестественного положения составлял всего 90 см.

Ему нужна была операция, но средств для этого у него не было. Кроме того, сильнейший изгиб позвоночника повышал сложность подобной операции в 20-30 раз.

Но Ли повезло, он попал в руки известному специалисту в области хирургии позвоночника и ортопедии профессору Тао Хуйэрену, который как раз специализируется на подобного рода случаях.

Анкилозирующий спондилит возникает из-за сбоя в генах. Воспалительные процессы в позвоночнике влияют также на ребра и шею, они приводят ригидность и боли. В таких случаях произносит износ костей, в организме вырабатывается слишком большое количество кальция.

В итоге формируются лишние кости в позвоночнике, что приводит к тому, что человек сгибается пополам. Этот дефект в медицине называют кифозом. У китайца одна из наиболее тяжелых форм болезни, но благодаря медика он смог вернуться к нормальной жизни.