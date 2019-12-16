Врач-косметолог и специалист превентивной медицины Юлиана Чечурина утверждает, что овощи семейства пасленовых могут стать причиной возникновения внутренних воспалительных процессов, расстройства стула и аллергии. В связи с этим людям, у которых имеются аутоиммунные заболевания, лучше не употреблять в пищу, картофель, помидоры, баклажаны и другие растения семейства пасленовых.
В этих овощах содержатся лектины — особые белки. Из-за аутоиммунных заболеваний повышается проницаемость стенок кишечника, белки свободнее попадают в кровь и усиливают синтез антител организмом.
Это может привести к развитию язв. Самыми вредными являются неспелые овощи и корнеплоды. Даже здоровые люди могут отравиться незрелым картофелем, который имеет зеленоватый оттенок, так как в нем содержится много соланина - ядовитого соединения.
Но есть и безопасные пасленовые: например, репа, тыква и кабачки.
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