Врачи: кратковременное голодание перезапускает иммунную систему

Врачи-диетологи пришли к выводу, что голодание длительностью до 1,5 дней оказывает благотворное влияние на иммунитет человека.

Врачи утверждает, кратковременное голодание перезапускает иммунную систему.

Иммунитет начинает активно справляться с вирусами и инфекциями. Поэтому люди, которые практикуют голодание, редко болеют.

Голодание от 12 до 36 часов приводит к тому, что организм утилизирует чужеродные элементы: они превращаются в глюкозы, которая необходима для выработки энергии.

Во время голодания организм получает энергию жирных кислот. Благодаря этому уменьшается вес, а также нагрузка на сердце и опорно-двигательный аппарат.

Специалисты предлагают схему голодания — "12/12". Согласно данной схеме, ужинать нужно в 19:00, а завтракать в 07:00. При этом не нужно забывать про воду.

Ранее специалисты назвали неожиданную пользу голодания.