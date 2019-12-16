Два яблока в день защитят от сердечных заболеваний

Ученые из университета Рединга доказали, что употребление всего двух яблок в день поможет защитить организм от болезней сердца и снизить уровень холестерина.

Специалисты выяснили, что яблоки являются источников клетчатки и соединений (полифенолами), которые снижают плохой холестерин и улучшают функцию кровеносных сосудов.

Для проведения исследования ученые использовали красные яблоки сорта Renetta Canada. Чтобы сравнить показатели, специалисты использовали сок из яблок, с таким же количеством калорий и сахара.

В исследовании ученых принимали участие 40 человек. Половина участников съедала два яблока в день, а половина в течение двух месяцев получала сок. Потом группы поменялись. В результате выяснилось, что максимальные показатели холестерина (5,89) были у участников исследования, съедавших два яблока в день, и 6,11 в тот период, когда они пили сок.

Миллионы людей в мире каждый день принимают лекарства, чтобы контролировать уровень холестерина, которые имеют побочные эффекты.

Специалисты же пришли к выводу, что благодаря простым небольшим изменениям в нашей диете, (например, ежедневное введение в рацион двух яблок), могут значительно улучшить показатели здоровья сердца.

Ранее медики определили полезные для сердца продукты.