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Специалисты советуют гипертоникам заменить сахар на фрукты

Здоровье

Ученые университета Делавэра советуют гипертоникам внести изменения в свой образ жизни и соблюдать определенные диеты, а не только принимать лекарства. Они провели исследование, в процессе которого обнаружили связь между потреблением сахара и гипертонией.

В исследовании участвовали 128 человек, возраст которых составлял от 65 до 80 лет. В результате специалисты выяснили, что употребление фруктов снижает артериальное давление. 

Из этих фруктов организм получается все, что необходимо для здоровья: клетчатку, антиоксиданты, витамины, минералы и другие биологически активные вещества.

Ранее "Правда.Ру" объяснила, что делать, чтобы давление не повышалось.

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