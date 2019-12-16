Американский врач Фрэнк Липман назвал три правила долголетия

Врач из США Фрэнк Липман вывел три правила, которые позволят человеку продлить жизнь. Этими постулатами долголетия он поделился с общественностью.

В-первых, по мнению специалиста, нужно подвергать свой организм контролируемому стрессу с помощью голодания, высоких и низких температур, а также упражнений высокой интенсивности.

Во-вторых, нужно регулярно заниматься спортом, осознанно выполнять упражнения.

В-третьих, не стоит отказываться от удовольствий. По мнению специалиста, нужно радоваться жизни.

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