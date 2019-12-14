Стало известно, сколько может прожить человек без участия медицины

Ученые из Австралии считают, что люди живут намного дольше своего "природного ресурса". По их мнению, в этом людям помогают достижения медицины и науки. Мнение исследователей опубликовал журнал Scientific Reports.

Исследователи определили продолжительность жизни, которая заложена на генном уровне. Оказалось, что "природная" продолжительность жизни человека - 38 лет. Разрыв с "естественной" продолжительностью жизни оказался очень велик, поскольку этот показатель составляет в среднем 72 года.