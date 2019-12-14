Опубликован список продуктов, от которых образуются камни в почках

Старший научный сотрудник института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, врач-уролог Дмитрий Королев рассказал, что образованию камней в почках способствует употребление определенной пищи. Об этом он сообщил РИА Новости. По его словам, ученые заметили, что распространенность мочекаменной болезни напрямую зависит от региона.

"Больше всего пациентов с таким диагнозом среди жителей Кавказа, Сибири и Урала: в воде здесь - повышенное содержание минералов, а в почве - много солей кальция. Это приводит к образованию кристаллов солей в мочевых путях", - пояснил Королев.

У сотрудницы кафедры кристаллографии СПбГУ Алины Изатулиной немного другая точка зрения. Она считает, что камни в почках могут образовываться из-за неправильного питания. Оксалатные почечные камни формируются из солей щавелевой кислоты, которая находится в щавеле, томатах и других продуктах. Более того, образование камней в почках может быть вызвано воспалительным процессом в организме, а также усилителем вкуса глутаматом натрия.