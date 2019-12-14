Определены продукты, способные вызвать бессонницу

Проблемой бессонницы решили заняться исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете. Они провели ряд исследований, чтобы определить, какие продукты питания способствуют развитию бессонницы.

Самым масштабным экспериментом в рамках исследования стало изучения рациона более 50 тысяч женщин в период постменопаузы. Результаты показали, что одной из главных причин бессонницы является повышенный уровень сахара в крови. Примечательно, что провоцирует его повышение белый рис, сахар и белый хлеб.

Ученые объяснили механизм бессонницы. По их словам, организм в попытке подавить повышенный уровень сахара в крови вырабатывает инсулин, который провоцирует выброс гормонов, в частности кортизола и адреналина. Именно последние приводят к нарушению сна. Исследователи отмечают, что употребление фруктов и овощей положительно сказывается на сон.