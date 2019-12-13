Рыбий жир может бороться с воспалением

В процессе исследования ученые выяснили, что добавки рыбьего жира, содержащие специфическую формулу омега-3 жирных кислот, могут уменьшить воспаление.

Специалисты использовали молекулы в качестве биомаркеров, чтобы выяснить, оказывают ли Омега-3 жирные кислоты положительное влияние на белые клетки крови в результате производства этих молекул.

В исследовании участвовали 22 человека. Всем участникам давали три различные дозы обогащенной добавки рыбьего жира. Затем ученые исследовали кровь добровольцев эксперимента через разные промежутки времени на содержание противовоспалительных молекул.

В результате ученые выяснили, что при добавлении рыбьего жира увеличивается уровень противовоспалительных молекул до 24 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сало и рыбий жир - самые полезные продукты для сердца.