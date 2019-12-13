Сладости в больших количествах ухудшают психическое состояние

Психологи из Канзансского университета утверждают, что действие сахара похоже на действие алкоголя: в больших количествах он только ухудшает психологическое состояние. Соответственно, чем больше сахаров есть человек, тем выше риск психических отклонений.

Принято считать, что сладости помогают избавиться от депрессии. Но ученые в процессе исследования доказали, что сахар и его заменители способны вызвать метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, так как могут вызвать депрессивный психоз.

Злоупотребление алкоголем и сахаром опасно. При депрессии можно употреблять сладости, но только в малых дозах. Но нужно помнить о том, что сладости действуют как наркотик — человек употребляет их больше, что приводит к нарушениям метаболизма. В итоге человек становится уязвимым к серьезным депрессивным расстройствам. В день можно съедать не более 25 граммов сахара.

Также ученые отметили, что сахар благотворно влияет на многие виды паразитических микробов, производящих химические вещества, запускающие в мозге реакции тревоги, стресса и депрессии.