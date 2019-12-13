Женщина заразилась опасной инфекцией из-за облизавшего ее ногу щенка

В Израиле женщина заразилась опасной инфекцией после того, как ее ногу лизнул щенок.

Она обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в ноге Также у нее поднялась высокая температура.

Врачи обнаружили в крови женщины бактерии собачьего стрептококка. Это бактерии могли вызвать сепсис, воспаление легких и другие осложнения.

Медики считают, что женщина могла заразиться от слюны щенка, так как у нее на ногах были трещины, поэтому бактерии могли проникнуть в ее организм. Также у пациентки из-за диабета был слабый иммунитет.

Она находилась в больнице три дня, после чего ее выписали домой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женщина лишилась ног из-за своей любимо собаки.