Диетолог: как не набрать лишние килограммы после новогоднего застолья

Врач-диетолог Лариса Полуянцева объяснила, почему люди набирают много лишних килограммов за новогодние каникулы. Это связано с тем, что многие воздержания от еды накануне праздников. Она поделилась советами о том, как сохранить фигуру за время новогодних каникул.

В первую очередь специалист рекомендует отказаться или употреблять в минимальных количествах — соленое и острое. Известно, что соль задерживает воду в организме. Также не стоит есть разного рода консервы и переработанные продукты. Салаты лучше заправлять домашним майонезом.

Что касается алкоголя ,то лучше разбавить спиртное чистой водой. Для крепких напитков можно использовать кубики льда. По словам врача, не стоит употреблять шампанское, лучше выбирать крепкие напитки, но при этом не следует пить больше 30-50 мл.

Также во время новогоднего застолья рекомендуется как можно чаще откладывать столовые приборы и есть "другими руками", то есть менять вилку и нож местами. Это позволит замедлить процесс принятия пищи.

На новогодних каникулах рекомендуется заниматься зимними видами спорта. Отличным вариантом детокса могут стать баня и сауна.

Ранее "Правда.Ру" писала об "антипродуктах" новогоднего стола.