Психотерапевт: как справиться с послеродовой депрессией

Врач-психиатр Борис Белозеров рассказал, как женщинам справиться с послеродовой депрессией.

К числу признаков, которые указывают на это состояние, относятся: повышенная тревожность, депривация сна, раздражительность, давящее чувство вины, плохой аппетит и плаксивость.

По словам специалиста, лечение в данном случае должно быть комплексным. Кроме медикаментозной терапии женщине нужно обязательно обратиться к врачу-психотерапевту.

Женщины, у которых послеродовая депрессия, не всегда могут адекватно оценить свое состояние, поэтому сами меняют схему лечения, перестают пить лекарства, замыкаются в себе и начинают употреблять алкоголь, вследствие чего ее состояние только ухудшается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как свети до минимума послеродовую депрессию.