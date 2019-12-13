Специалисты разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне

Ученые из США совместно с британскими коллегами разработали быстрый метод, с помощью которого можно обнаружить в слюне штамм вируса папилломы человека, который приводит к развитию рака рта и горла.

Разработан метод быстрой диагностики рака

В основу анализирующего устройства положен микрочип, который работает как с акустическими, так с микрогидродинамическими сигналами. Чип собирает из человеческой слюны экзосомы. При некоторых видах онкологии число лизосом увеличивается.

Устройство удаляет лишние частицы из слюны и создает образцы, обогащенные экзосомами, в которых легко найти специфические для рака и биомаркеры.

С помощью нового метода обработка анализа слюны занимает менее пяти минут. Обычный анализ на биомаркеры занимает 8 часов.