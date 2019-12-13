Новогодние каникулы могут навредить здоровью

Ученые пришли к выводу, что две недели отдыха в период новогодних каникул могут навредить здоровью. Оказывается, всего 14 дней отсутствия физической активности достаточно, чтобы ослабели мышцы и кости, а сердце и легкие стали бы работать менее эффективно.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 46 человека в возрасте от 20 до 60 лет. Участников исследования попросили на протяжении 14 дней делать менее 1500 шагов. В результате выяснилось, что особенно высок риск для пожилых людей, у которых и так более слабое здоровье. У них за эти две недели заметно ухудшилось общее состояние.

Период без физической активности приводит к тому, что вокруг талии накапливает жир, а жир повышает риск развития диабета.

Ученые полагают, что многочисленные научные исследования, касающиеся низкой физической активности, всегда обращали внимание на экстремальные условия (космические полеты или прикованность к постели), но для многих людей это не актуально.

В новом исследование ученые оценили последствия двух недель низкой физической активности для людей разного возраста и нормального здоровья. Такие периоды наблюдаются во время новогодних праздников. Также у многих людей период низкой физической активности наступает, когда они заболевают или просто сидят дома из-за плохой погоды.

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