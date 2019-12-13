Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Новогодние каникулы могут навредить здоровью

Здоровье

Ученые пришли к выводу, что две недели отдыха в период новогодних каникул могут навредить здоровью. Оказывается, всего 14 дней отсутствия физической активности достаточно, чтобы ослабели мышцы и кости, а сердце и легкие стали бы работать менее эффективно.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 46 человека в возрасте от 20 до 60 лет. Участников исследования попросили на протяжении 14 дней делать менее 1500 шагов. В результате выяснилось, что  особенно высок риск для пожилых людей, у которых и так более слабое здоровье. У них за эти две недели заметно ухудшилось общее состояние.

Период без физической активности приводит к тому, что вокруг талии накапливает жир, а жир повышает риск развития диабета. 

Ученые полагают, что многочисленные научные исследования, касающиеся низкой физической активности, всегда обращали внимание на экстремальные условия (космические полеты или прикованность к постели), но для многих людей это не актуально. 

В новом исследование ученые оценили последствия двух недель низкой физической активности для людей разного возраста и нормального здоровья. Такие периоды наблюдаются во время новогодних праздников. Также у многих людей период низкой физической активности наступает, когда они заболевают или просто сидят дома из-за плохой погоды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуме заинтересовались идеей сделать 31 декабря выходным днем.

Темы ученые здоровье активность исследование новогодние каникулы новогодние праздники
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как каждый может бороться с устойчивостью к антибиотикам
Бывший СССР
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
Формула небес
Астрология жива, пока людям нужно участие
Новости Все >
Три человека погибли при пожаре в Раменском
Новогодние каникулы могут навредить здоровью
Бывший президент Киргизии обвинен в убийстве
США испытали вторую баллистическую ракету после выхода из ДРСМД
РФС отстранил Гинера от футбола
Гранты за развитие МЭШ впервые получили учителя не из Москвы
Специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма
Уволенная за откровенные фотографии тренер подала апелляцию в суд
Минтруд: ректоры вузов должны уметь привлекать деньги
Священники США оказались в осаде из-за кризиса сексуального насилия
Последние материалы
Гранты за развитие МЭШ впервые получили учителя не из Москвы
Специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма
Уволенная за откровенные фотографии тренер подала апелляцию в суд
Минтруд: ректоры вузов должны уметь привлекать деньги
Священники США оказались в осаде из-за кризиса сексуального насилия
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
СК проводит проверку после отравления ребенка запрещенными веществами
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
Курс рубля взлетел
В Кремле отреагировали на предложение провести альтернативные Игры
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ