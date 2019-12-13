Известно, что рабочая память является важной частью повседневной деятельности человека. На память человека влияет несколько факторов. Недавно ученые связали три главных фактора — сон, возраст и подавленное настроение — с рабочей памятью.
Ученые провели два исследования. В результате первого исследования выяснилось, что плохой сон и плохое настроение ухудшают рабочую память. В результате второго исследования ученые выяснили, что возраст имеет обратную зависимость с точностью рабочей памяти. Следовательно, с возрастом люди чаще могут что-то путать, их воспоминания менее точные. Ученые считают, что рассмотрение нескольких факторов поможет в будущем разработать методы лечения симптомов плохой памяти.
Также ученые дали несколько советов для поддержания рабочей памяти.
В первую очередь нужно хорошо высыпаться. Также рекомендуется заняться медитацией. Эта практика помогает обрабатывать эмоции и улучшить психическое здоровье.
Кроме того, нужно есть здоровую пищу - фрукты, овощи и орехи. Также специалисты напоминают о физических упражнениях, которые улучшают настроение и общее состояние человека.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие существуют простые способы улучшения памяти.
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