Специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма

Известно, что рабочая память является важной частью повседневной деятельности человека. На память человека влияет несколько факторов. Недавно ученые связали три главных фактора — сон, возраст и подавленное настроение — с рабочей памятью.

Ученые провели два исследования. В результате первого исследования выяснилось, что плохой сон и плохое настроение ухудшают рабочую память. В результате второго исследования ученые выяснили, что возраст имеет обратную зависимость с точностью рабочей памяти. Следовательно, с возрастом люди чаще могут что-то путать, их воспоминания менее точные. Ученые считают, что рассмотрение нескольких факторов поможет в будущем разработать методы лечения симптомов плохой памяти.

Три способа поддержания рабочей памяти

Также ученые дали несколько советов для поддержания рабочей памяти.

В первую очередь нужно хорошо высыпаться. Также рекомендуется заняться медитацией. Эта практика помогает обрабатывать эмоции и улучшить психическое здоровье.

Кроме того, нужно есть здоровую пищу - фрукты, овощи и орехи. Также специалисты напоминают о физических упражнениях, которые улучшают настроение и общее состояние человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие существуют простые способы улучшения памяти.