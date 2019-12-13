В Москве трехлетний ребенок отравился запрещенными веществами. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В процессе обследования медики обнаружили в его крови наркотики. Проводится проверка.
Врачи смогли спасти малыша, в настоящее время ребенку ничего не угрожает. Следователи проверяют его родителей, а также условия проживания в семье.
Как именно запрещенные вещества попали в организм малыша, пока не сообщается.
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