СК проводит проверку после отравления ребенка запрещенными веществами

В Москве трехлетний ребенок отравился запрещенными веществами. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В процессе обследования медики обнаружили в его крови наркотики. Проводится проверка.

Врачи смогли спасти малыша, в настоящее время ребенку ничего не угрожает. Следователи проверяют его родителей, а также условия проживания в семье.

Как именно запрещенные вещества попали в организм малыша, пока не сообщается.