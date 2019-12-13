Специалисты предупредили об опасности переутомления на работе

Специалисты пришли к выводу, что люди, которые часто испытывают переутомление на работе, рискуют заболеть.

Риску ухудшения здоровья подвержены работники, которые ощущают усталость более 24 часов в неделю. У таких работников повышается риск развития заболеваний глаз (56% у женщин, 40% у мужчин), болезней сердца и сосудов (30% у женщин, 29% у мужчин).

Около 50% участников исследования в качестве основной причины утомляемости назвали напряжение.

Также специалисты выяснили, что сотрудники, у которых появляется сильная усталость, болеют на 24,9 дня в году чаще.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Японии популярно "инэмури" - искусство спать на работе.