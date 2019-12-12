Врач-диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что если человек каждый день отказывается от завтрака, что это может отнять у него 15 лет жизни. Специалист рекомендует завтракать каждый день.
Отказ от завтрака, по словам врача, может привести к развитию многих опасных заболеваний. Данные заболевания могут быть вызваны как отсутствием завтрака, так и поздним ужином.
Болезни развиваются из-за того, что в организме накапливается глюкоза при обильном позднем ужине. Из-за отсутствия двигательной активности вечером и ночью организм вынужден вырабатывать больше инсулина, из-за чего снижается чувствительность тканей к нему. Такое состояние гиперинсулинемии врач считает основой всех возрастных заболеваний, таких как: диабет 2 типа, атеросклероз и гипертонию.
Также в случае отсутствия завтрака и поздних ужинов повышается риск возникновения инсульта и целого ряда злокачественных образований.
Чтобы защитить организм от болезней, врач-диетолог рекомендует завтракать в течение двух часов после пробуждения, а ужинать не позднее, чем за три часа до сна.
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