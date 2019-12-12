Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии

Здоровье

Ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что после выхода на пенсию мужчины в России живут в среднем — 7,5 лет, а женщины — в 3 раза дольше — 22,6 года.

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев комментируя данную статистику пояснил, что, выйдя на пенсию, мужчины чаще всего перестают вести активный образ жизни, но при этом они не избавляются от своих вредных привычек. Соответственно, дозы вредных веществ, которые раньше были менее  значительны для организма, теперь становятся опасными.

Поэтому врачи рекомендуется жителям России избавиться от вредных привычек, соблюдать принципы здорового питания и заниматься спортом.

Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни.

врач пенсия мужчины здоровье кардиолог юрий конев продолжительность жизни
Актуальная аналитика
Декабрь
13 декабря: Андрей Первозванный, Новая Зеландия и военное положение в Польше
Психотерапия
Что такое эмоциональное выгорание и как с ним справиться
Общество
Академик РАН Виктор Васильев — покровитель фальсификаторов?
Последние материалы
Звезда шоу "Дом-2" получила в подарок квартиру за 20 млн рублей
Мужчина в Петербурге устроил стрельбу из-за глазированного сырка
России предсказывают падение спроса на нефть
13 декабря: Андрей Первозванный, Новая Зеландия и военное положение в Польше
Россияне сократили употребление картофеля и рыбы
Сборная России призвала болельщиков не ругаться матом
Опрос: более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
Что такое эмоциональное выгорание и как с ним справиться
В Югре медики спасли ребенка, проглотившего батарейку
Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
WADA опубликовало подробности расследования российского дела
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Венесуэла обошла санкции США по нефти
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Стало известно время падения на Землю гигантского астероида
Врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу
В США из-за Украины стали сомневаться в исключительности Америки
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Забрать дочь из перинатального центра заставят судебные приставы
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Глава ОКР объяснил, почему надеется на участие России в Олимпиаде
Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" достигла 600 кв.м.
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Стало известно время падения на Землю гигантского астероида
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
The Christian Science Monitor: у Украины отличные шансы победить Россию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ