Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии

Ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что после выхода на пенсию мужчины в России живут в среднем — 7,5 лет, а женщины — в 3 раза дольше — 22,6 года.

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев комментируя данную статистику пояснил, что, выйдя на пенсию, мужчины чаще всего перестают вести активный образ жизни, но при этом они не избавляются от своих вредных привычек. Соответственно, дозы вредных веществ, которые раньше были менее значительны для организма, теперь становятся опасными.

Поэтому врачи рекомендуется жителям России избавиться от вредных привычек, соблюдать принципы здорового питания и заниматься спортом.

Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни.