Врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу

Специалисты из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете утверждают, что при употреблении в пищу продуктов, содержащих большое количество рафинированныхуглеводов, желание поспать может пропасть.

По словам врачей, употребление таких продуктов, как белый хлеб и рис, способствует повышению уровня сахара в крови. Когда подобное происходит, организм выделяет инсулин, в результате сахар снижается, что может привести к выбросу гормонов (адреналина и кортизола), которые и могут вызвать бессонницу.

Ученые провели исследование, в процессе которого изучили данные более 50 тысяч женщин в постменопаузе, которые вели дневники питания. В результате выяснилось, что крепкий и здоровый сон был у тех, кто употреблял в основном растительную пищу — овощи, фрукты, богатые клетчаткой. А у людей, питавшихся картофелем, сдобой и рисом, чаще наблюдалась бессонница.

Ученые считают, что полученные результаты помогут врачам найти доступные и эффективные методы избавления пациентов от бессонницы.

Ранее "Правда.Ру" писала о вредных продуктах при бессоннице.