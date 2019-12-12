Врачи: алкоголь с энергетиком является опасным напитком для сердца

Врачи считают, что самым опасным напитком для сердца является алкогольный напиток с добавлением энергетика, так как данная смесь содержит компоненты, которые сами по себе вредны для сердца, но в одном бокале они представляют собой настоящую бомбу замедленного действия.

При постоянном употреблении коктейль с энергетиком может стать причиной развития проблем с сердцем и сосудами и даже привести к летальному исходу. Такой напиток создает мощную нагрузку на сердце, с которой оно не может справиться.

В результате у человека развиваются сердечные заболевания: аритмия, тахикардия и др.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем на самом деле опасны энергетики.