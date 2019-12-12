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Источник Правда.Ру

Покраснение лица после алкоголя может говорить о риске деменции

Здоровье

Специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили неожиданную причину развития болезни Альцгеймера. В результате исследований специалисты пришли к выводу, что клетки повреждаются из-за мутации в ключевом ферменте, который также задействован в метаболизме алкоголя.

Эта мутация возникает в альдегиддегидрогеназе 2. Есл в организме человека есть эта мутация, то алкоголь плохо усваивается, поэтому в организме скапливается ацетальдегид, который представляет собой токсичный продукт распада этанола. Поэтому в таких случаях после обильного застолья может покраснеть лицо.

Такого рода мутация встречается у 560 миллионов человек (примерно у 8% населения планеты). Чаще всего эта мутация встречается у жителей Восточной Азии.

Специалисты считают, что у таких людей потребление алкоголя может привести к развитию болезни Альцгеймера.

В процессе исследования ученые проанализировали клеточные культуры, полученные у 20% людей с деменцией. Одна из них имела мутацию ALDH2*2. Белок не мог полностью расщеплять ацетальдегид. Также в клетках оказалось больше свободных радикалов и токсичного химиката 4-HNE.

Свободные радикалы образуют токсичные альдегиды. ALDH2 призван удалять эти токсичные химические вещества, иначе они повредят митохондрии.

Также специалисты нашли способ восстанавливать уровень свободных радикалов — при помощи молекулы Alda-1. Возможно, в перспективе она войдет в основу новых препаратов против болезни Альцгеймера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, то риск развития слабоумия возрастает при длительном приеме некоторых лекарств.

 

Темы ученые деменция алкоголь альцгеймера исследование
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