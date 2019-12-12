В Сургуте врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку-таблетку

В Сургуте врачи городской клинической больницы спасли годовалую девочку, которая проглотила батарейку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Девочка находилась в реанимации 25 дней, ей было сделано около 10 операций. Все дело в том, что родители вовремя на заметили, что ребенок проглотил батарейку-таблетку, которая в результате попала в пищевод.

Как сообщают врачи, попавшая в организм батарейка уже через два часа может вызвать электрохимический ожог.

В данном случае батарейка находилась в пищеводе ребенка три дня, в результате возникли тяжелые осложнения, начался сепсис — состояние, которое очень часто приводит к летальным исходам. Врачи отметили, что хотя ребенка и выписали, но до окончательного выздоровления еще далеко.

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