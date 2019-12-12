Исследование: чай снижает риск заболеть раком и циррозом печени

Ученые пришли к выводу, что чай - очень полезный продукт, который помогает снизить сахар в крови. Кроме того, чай обладает лекарственными свойствами и защищает от болезней печени.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что чай снижает уровень глюкозы в крови как у здоровых людей, так и у людей, у которых выявлен преддиабет. Ученые обнаружили в чае полифенолы — природные компоненты, которые повышают активность инсулина.

Специалисты выяснили, что больше всего таких веществ содержится в черном чае — он может повышать активность инсулина в 15 раз и более. Согласно некоторым исследованиям, употребление чая снижает риски развития инфаркта миокарда и защищает от рака простаты и молочной железы.

Ученые сравнили свойства зеленого и черного чая. Они провели эксперимент на мышах и выяснили, что и черный, и зеленый чай улучшают метаболизм сахара.

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует пить зеленый чай и опровергает слухи о том, что его не следует употреблять людям с повышенным давлением и аритмией.

Ранее "Правда.Ру" писала о секретах зеленого чая.