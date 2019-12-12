Мужчины из Москвы стали чаще обращаться к психологам

Заместитель директора Московской службы психологической помощи населению Ольга Тенн сообщила, что мужчины из Москвы стали чаще обращаться за психологической помощью: число обращений за последние два года выросло на 2%.

В основном за консультацией обращаются люди в возрасте от 35 до 55 лет. Большая доля запросов приходится на женщин (75%). По словам Ольги Тенн, мужчины по менталитету больше склонны держать эмоции в себе, но в последнее время они стали чаще обращаться к психологам. Обычно мужчины выбирают дистанционный формат психологической помощи: по Интернету или телефону доверия.

В основном мужчин беспокоят внутренние конфликты. Женщины часто обращаются за консультацией к психологу из-за беспокойства за родных. Тенн отметила, что каждый житель Москвы имеет право на бесплатную психологическую помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психологи вынесли диагноз любителям рассылок в мессенджерах.