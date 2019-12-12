Диетологи советуют людям, страдающим лишним весом, отказаться от употребления сразу нескольких продуктов, которые "убивают" талию. К числу таких продуктов относятся:
В 100 граммах этого продукта содержится 110 Ккал. Участники исследования набрали за год в среднем по 2 кг.
Картофель - очень калорийный продукт: он содержит 80 ккал на 100 граммов. А в жареном картофеле еще и много жиров.
В этом продукте содержится 73 ккал на 100 граммов и много сахара. Специалисты советуют добавлять его только в салат.
Петрушка
В 100 граммах петрушки содержится выше 40 ккал. Кроме того, петрушка усиливает аппетит.
Несмотря на то, баклажаны считаются низкокалорийным продуктом, в этом овоще накапливается алкалоид соланин, который может привести к расстройству пищеварения.
Это продукт опасен для здоровья, так как при длительном хранении в нем развивается плесневый грибок, который способен вызвать желудочно-кишечные расстройства и аллергию.
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