Врач Наталья Уразова рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что на первой стадии гипертонии можно уменьшить факторы риска и при повышении давления принимать лекарства короткого срока действия.

ЗОЖ как профилактика повышения давления

По словам врача, гипертонию можно предотвратить, если начать вести здоровый образ жизни. Так, чтобы поддержать здоровье сердца, нужно отказаться от вредных привычек, нормализовать вес, заниматься адекватными физическими упражнениями и придерживаться принципов здорового питания.

Наталья Уразова отметила: для того чтобы защитить себя от повышенного давления, нужно исключить из рациона соленые огурцы и сладкое.

Людям, страдающим гипертонией, следуют соблюдать строгую диету. По словам врача, в последние годы количество гипертоников увеличилось. Специалист связывает это с малоподвижным образом жизни и нервным напряжением.

Также Уразова отмечает, что люди стали ответственнее относиться к своему здоровью и при ухудшении самочувствия чаще обращаются к врачам.

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