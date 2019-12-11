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Елена Малышева рассказала о типичных ошибках при приеме лекарств

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех распространенных ошибках при приеме лекарств.

В первую очередь важно знать, что лекарства нельзя запивать чаем, молоком или соком. Запивать лекарства нужно только водой.

Также важно то, в каком положении человек принимает препарат. Таблетки лучше пить в  вертикальном положении или сидя, так как это улучшает их попадание в ЖКТ. А вот если принимать лекарство лежа, то оно будет дольше находиться в пищеводе. Сосудорасширяющие препараты быстрого действия нужно принимать под язык, находясь в полугоризонтальном положении, откинувшись назад, отметила Малышева.

Также нужно соблюдать время приема лекарства, которое было назначено врачом или которое указано в инструкции. 

Ранее Елена Малышева рассказывала об опасных советах из интернета.

Темы врач здоровье лекарства препараты елена малышева
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