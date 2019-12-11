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Источник Правда.Ру

Робот-логопед поможет людям, перенесшим инсульт, восстановить речь

Здоровье

В России разработали робота, который будет помогать пациентам восстанавливать речь после инсульта. Робот представляет собой макет головы со встроенными датчиками. Датчики анализируют мимику человека и его движения. Затем устройство производит запись речи человека и анализируют. На основании этого робот дает советы по тренировке речи.

Сейчас разработка уже находится в столичном реабилитационном центре клиники Лядова. В процессе логопедических занятий робот определяет настроение собеседника. Компьютер использует множество нейросетей для распознавания голоса человека. Устройство определяет произносимые человеком звуки, и фиксирует ошибки.

Робот также может разговаривать с пациентом, чтобы помочь ему развить речь заново. Слова, которые пациент не может произнести, робот будет повторять с ним на следующем занятии.

По мнению экспериментов, роботы смогут помогать медикам, особенно в тех случаях, когда не хватаем специалистов. Так как с  пациентами будет работать робот, это избавить их лишнего стресса и стеснений.

Также робота можно будет использовать при работе с детьми, у которых имеются проблемы с речью.

По словам специалистов кафедры логопедии МГОУ, в зависимости от степени поражения головного мозга, логопеды применяют персонифицированный подход для возвращения речи пациенту. Робот будет иметь все необходимые программы, которые помогут пациенту восстановиться после инсульта.

Темы врач пациент инсульт реабилитация робот-логопед восстановление речи
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