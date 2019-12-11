Робот-логопед поможет людям, перенесшим инсульт, восстановить речь

В России разработали робота, который будет помогать пациентам восстанавливать речь после инсульта. Робот представляет собой макет головы со встроенными датчиками. Датчики анализируют мимику человека и его движения. Затем устройство производит запись речи человека и анализируют. На основании этого робот дает советы по тренировке речи.

Сейчас разработка уже находится в столичном реабилитационном центре клиники Лядова. В процессе логопедических занятий робот определяет настроение собеседника. Компьютер использует множество нейросетей для распознавания голоса человека. Устройство определяет произносимые человеком звуки, и фиксирует ошибки.

Робот также может разговаривать с пациентом, чтобы помочь ему развить речь заново. Слова, которые пациент не может произнести, робот будет повторять с ним на следующем занятии.

По мнению экспериментов, роботы смогут помогать медикам, особенно в тех случаях, когда не хватаем специалистов. Так как с пациентами будет работать робот, это избавить их лишнего стресса и стеснений.

Также робота можно будет использовать при работе с детьми, у которых имеются проблемы с речью.

По словам специалистов кафедры логопедии МГОУ, в зависимости от степени поражения головного мозга, логопеды применяют персонифицированный подход для возвращения речи пациенту. Робот будет иметь все необходимые программы, которые помогут пациенту восстановиться после инсульта.