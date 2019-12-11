Прыжки на одной ноге защитят пожилых женщин от опасных переломов бедра

Ученые из Университета Лафборо пришли к выводу, что ежедневные прыжки продолжительностью 5 минут защищают женщин среднего и пожилого возраста от опасных переломов бедра. Дело в том, что такие интенсивные нагрузки укрепляют кости ног, повышается их минеральная плотность, благодаря чему снижается риск переломов.

У женщин, вступивших в менопаузу, очень часто наблюдается остеопороз, который и приводит к тому, что кости становятся хрупкими.

Поэтому различные упражнения с отягощением - отличное средство для укрепления костей. Пожилым людям тяжело поднимать тяжелый вес или заниматься бегом. Но теперь ученые выяснили, что достаточно всего 5 минут прыжков в день, чтобы существенно укрепить минеральную плотность костей.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 36 женщин в возрасте от 55 до 70 лет. Специалисты наблюдали за ними в течение полугода.

Все женщины каждый день делали до 50 прыжков на одной ноге. К концу наблюдения было установлено, что минеральная плотность костей увеличивалась в той ноге, которую нагружали, и снижалась в той, которую женщины поднимали. МРТ-сканирование коленей показало, что в процессе прыжков этой части ноги не наносятся никакие повреждения, следовательно, прыжки абсолютно безопасны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как сохранить прочность костей даже при минимальной нагрузке.