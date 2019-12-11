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Источник Правда.Ру

Открытие: стресс способен продлевать жизнь

Здоровье

Специалисты Мичиганского университета пришли к выводу, что стресс, который человек испытал в раннем возрасте, увеличивает продолжительность жизни. Ученые провели исследование на круглых червях.

Речь идет об окислительном стрессе, происходящем обычно в раннем возрасте. Его провоцируют  активные формы кислорода, возникающие во время метаболизма. Также это может происходить в процессе спортивных занятий и ограниченного потребления калорий.

Ученые содержали червей в одинаковых условиях. У некоторых червей искусственно повышали уровень активных форм кислорода и продолжительность жизни у таких особей была больше, чем у других червей.

Разница между нематодами проявлялась в активности ферментов, модифицирующих белки-гистоны. Они оказывают влияние на активность некоторых  генов. Пока ученым не удалось выяснить принцип работы данного механизма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как стресс влияет на объем мозга.

Темы черви стресс ученые исследование мичиганский университет
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