Специалисты Мичиганского университета пришли к выводу, что стресс, который человек испытал в раннем возрасте, увеличивает продолжительность жизни. Ученые провели исследование на круглых червях.
Речь идет об окислительном стрессе, происходящем обычно в раннем возрасте. Его провоцируют активные формы кислорода, возникающие во время метаболизма. Также это может происходить в процессе спортивных занятий и ограниченного потребления калорий.
Ученые содержали червей в одинаковых условиях. У некоторых червей искусственно повышали уровень активных форм кислорода и продолжительность жизни у таких особей была больше, чем у других червей.
Разница между нематодами проявлялась в активности ферментов, модифицирующих белки-гистоны. Они оказывают влияние на активность некоторых генов. Пока ученым не удалось выяснить принцип работы данного механизма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как стресс влияет на объем мозга.
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