Светодиодные гирлянды могут вызвать приступ эпилепсии

Невролог Василий Генералов предупредил, что современные светодиодные гирлянды могут стать причиной приступа эпилепсии даже у тех людей, у которых раньше они не наблюдались.

Врач объяснил это яркостью и различными мелькающими режимами новогодней гирлянды.

Специалист сообщил, что светочувствительные люди рядом с новогодней гирляндой могут почувствовать себя плохо. В таком случае лучше отвернуться от ярких огней или закрыть глаза рукой. Не нужно просто зажмуривать глаза, так как это не защитит от яркого света. Лучше прикрыть глаза чем-то плотным, чтобы свет не проникал через этот материал.

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