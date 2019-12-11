Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Светодиодные гирлянды могут вызвать приступ эпилепсии

Здоровье

Невролог Василий Генералов предупредил, что современные светодиодные гирлянды могут стать причиной приступа эпилепсии даже у тех людей, у которых раньше они не наблюдались.

Врач объяснил это яркостью и различными мелькающими режимами новогодней гирлянды.

Специалист сообщил, что светочувствительные люди рядом с новогодней гирляндой могут почувствовать себя плохо. В таком случае лучше отвернуться от ярких огней или закрыть глаза рукой. Не нужно просто зажмуривать глаза, так как это не защитит от яркого света. Лучше прикрыть глаза чем-то плотным, чтобы свет не проникал через этот материал.

Ранее "Правда.Ру" писала о самых вредных новогодних продуктах.

врач невролог новогодние гирлянды
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды!
Формула небес
2020 год: большая игра больших систем
Власть
Пенсионная реформа выбивает молодежь из России
Последние материалы
Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании третьеклассницы
Зеппельт назвал Путина и Баха лучшими друзьями
В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод
Исследование: большинство жителей Москвы занимается самолечением
Сериал "Слуга народа" с Зеленским выйдет на ТНТ
Медведи уходят из чукотского села
Глава ФЛГР Вяльбе: будем ждать президента, который занимался лыжами
Датский эксперт считает перемирие на Украине недолгим
Объемы онлайн-покупок с мобильных устройств выросли в 1,5 раза в России
2020 год: большая игра больших систем
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Пенсионная реформа выбивает молодежь из России
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Орешкин: Инфляции в России взяться неоткуда
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ