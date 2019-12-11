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Источник Правда.Ру

Исследование: большинство жителей Москвы занимается самолечением

Здоровье

Согласно исследованию, проведенному по заказу фармацевтической компании, большая часть жителей Москвы в случае заболеваний обычно занимаетсясамолечением.

Более 40% респондентов признались, что у них недостаточно информации о качестве препаратов. Такое же количество опрошенных признались, что хотели бы самостоятельно разбираться в этом вопросе.

Люди, которые предпочитают заниматься самолечением, признались, что хоть раз в жизни приобретали лекарство по рецепту без назначений врача. 39% респондентов заявили, что отрицательно относятся к такой практике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди часто не доверяют профессиональным медикам.

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