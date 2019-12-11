Отоларинголог рассказал, когда мороженое может быть полезно для горла

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях мороженое может даже стать лекарством.

По словам врача, это лакомство обладает полезными свойствами. Так, мороженое может быть антисептиком и останавливать кровотечение. Также с его помощью можно закалять горло. Если есть мороженое небольшими порциями, то можно подготовить горло к приближающимся холодам.

Также Зайцев рассказал о том, что мороженое обладает успокаивающим эффектом, может уменьшить воспаление и боль в горле. Но врач отметил, что при больном горле мороженое можно использовать крайне редко, когда нет возможности купить лекарства и обратиться к врачу.

Не стоит есть слишком много мороженого, так как оно может переохладить миндалины, что приведет еще к большему заболеванию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как с помощью мороженого можно определить характер человека.