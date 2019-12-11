В Австрии успешно пересадили мертвое сердце живому пациенту

В Вене медики Городской клинической больницы провели успешную операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту. Ранее проведение таких операция считалось невозможным.

Австрийским кардиологам удалось успешно имплантировать мертвое сердце 61-летнему пациенту.

Пересадка органа проходила по методу Donation after Circulatory Death.

Мертвое сердце начало биться под воздействием устройства по уходу за органами Organ Care Systems.Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Ранее аналогичная операция проводилась в Сиднее с 2014 году. Она стала основой для подготовки операции в Австрии. Для этого медикам потребовалось почти четыре года.

В перспективе на основе полученного опыта врачи смогут увеличить количество таких операций. Также это позволит уменьшить время ожидания пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии медики научились "заводить" сердца умерших людей и пересаживать их живым.