Новая методика защитит медицинские инструменты от патогенов

Ученым удалось разработать инновационную методику, с помощью которой можно обнаружить и удалить патогены вроде грибков Candida albicans, которые часто заражают медицинские катетеры и в некоторых случаях приводят к смерти.

Грибок Candida albicans часто обитает в организме здорового человека, но он может стать причиной серьезных проблем только у больных людей или у людей со слабой иммунной системой.

Грибок формирует биопленку, когда колонизирует, например, катетеры. Потом инфекция распространяется в кровоток и инфицирует внутренние органы.

Ученые исследовали влияние органосиликоновых наночастиц различных размеров, концентрацию и покрытие поверхности с целью выяснить, где и как они взаимодействуют с Candida albicans и иммунными клетками в крови.

В результате выяснилось, что наночастицы, связывающиеся с грибковыми клетками, не являются для них токсичными. Частицы, которые контактируют с белыми клетками крови, ведут себя с клетками грибка аналогично, оставаясь нетоксичными.